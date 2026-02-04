Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Buka Suara Usai Polisi Geledah Kantor Shinhan Sekuritas di Kasus Goreng Saham IPO PIPA

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |08:27 WIB
OJK Buka Suara Usai Polisi Geledah Kantor Shinhan Sekuritas di Kasus Goreng Saham IPO PIPA
OJK Buka Suara Usai Polisi Geledah Kantor Shinhan Sekuritas di Kasus Goreng Saham IPO PIPA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati seluruh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Shinhan Sekuritas yang terjerat dugaan manipulasi saham PT Multi Makmur Lemindo (MML) Tbk dengan kode saham PIPA saat IPO.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, langkah penegakan hukum sejalan dengan agenda percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang tengah dijalankan OJK bersama para pemangku kepentingan.

"OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal agar dapat berjalan secara sehat, adil, dan berkelanjutan," ujar Hasan di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pengawasan dan Integritas Pasar Modal

Hasan menegaskan, OJK memberikan perhatian serius terhadap penguatan pengawasan dan integritas pasar modal. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pasar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta melindungi kepentingan investor.

"Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, OJK memberikan perhatian serius terhadap penguatan pengawasan dan integritas pasar modal," katanya.

 

