IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 8.199-8.527, Cek 4 Rekomendasi Saham Berpotensi Cuan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu 4 Februari 2026. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat 2,52% ke level 8.122 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

"Kami perkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave [x], sehingga masih terdapat peluang penguatan untuk menguji 8,199-8,527," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pergerakan IHSG

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi. Adapun area pelemahan diperkirakan berada di 7.968-8.066.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 7.854, 7.654 dan level resistance 8.181, 8.318 pada perdagangan hari ini.

Rekomendasi Saham

1. IMPC - Buy on Weakness

IMPC menguat 7,39% ke 2.180 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, kami memperkirakan, posisi IMPC sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C pada label hitam.

Buy on Weakness: 2.020-2.130

Target Price: 2.510, 2.730

Stoploss: below 1.800