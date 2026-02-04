Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 8.199-8.527, Cek 4 Rekomendasi Saham Berpotensi Cuan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |08:11 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 8.199-8.527, Cek 4 Rekomendasi Saham Berpotensi Cuan
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke 8.199-8.527, Cek 4 Rekomendasi Saham Berpotensi Cuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu 4 Februari 2026. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat 2,52% ke level 8.122 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

"Kami perkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave [x], sehingga masih terdapat peluang penguatan untuk menguji 8,199-8,527," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pergerakan IHSG

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi. Adapun area pelemahan diperkirakan berada di 7.968-8.066.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 7.854, 7.654 dan level resistance 8.181, 8.318 pada perdagangan hari ini. 

Rekomendasi Saham

1. IMPC - Buy on Weakness

IMPC menguat 7,39% ke 2.180 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, kami memperkirakan, posisi IMPC sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C pada label hitam.
Buy on Weakness: 2.020-2.130
Target Price: 2.510, 2.730
Stoploss: below 1.800

 

