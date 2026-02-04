IHSG Dibuka Melemah Tipis ke 8.121

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tipis 0,02% ke level 8.121,03 pada perdagangan hari ini. Namun, beberapa menit kemudian, IHSG menguat 28,45 poin atau 0,35 persen ke posisi 8.151,05.

Sementara itu, untuk kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,50 poin atau 0,42 persen ke posisi 827,23.

Sebelumnya, MNC Sekuritas memprediksi IHSG melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu 4 Februari 2026. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup menguat 2,52% ke level 8.122 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

"Kami perkirakan, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave [x], sehingga masih terdapat peluang penguatan untuk menguji 8,199-8,527," tulis MNC Sekuritas.

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi. Adapun area pelemahan diperkirakan berada di 7.968-8.066.

MNC Sekuritas mengatakan, IHSG berada di level support 7.854, 7.654 dan level resistance 8.181, 8.318 pada perdagangan hari ini.

(Dani Jumadil Akhir)