HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.154 Jelang Data Pertumbuhan Ekonomi RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |09:19 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.154 Jelang Data Pertumbuhan Ekonomi RI
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.154 Jelang Data Pertumbuhan Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat tipis 0,10% ke level 8.154,60 pada perdagangan hari ini, Kamis (5/2/2026) jelang pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Sejak awal sesi, pergerakan IHSG cenderung positif dengan rentang perdagangan 8.140–8.166. 

Aktivitas pasar masih cukup aktif, dengan 299 saham menguat, 180 saham melemah, dan 479 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat sekitar Rp833,5 miliar dengan volume perdagangan 1,43 miliar saham dan frekuensi 104,6 ribu kali transaksi.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor bergerak di zona hijau. Sektor energi mencatat penguatan terbesar dengan kenaikan 0,75 persen, disusul sektor primer naik 0,61 persen, keuangan menguat 0,56 persen, serta transportasi dan properti masing-masing naik sekitar 0,49 persen dan 0,48 persen.

Sementara itu, tekanan terlihat pada sektor teknologi yang turun 0,41 persen, perindustrian melemah 0,24 persen, dan kesehatan turun tipis 0,16 persen.

Pada jajaran saham, penguatan tajam terjadi pada saham-saham lapis kecil. KOCI memimpin top gainers dengan lonjakan 28,57 persen, diikuti FITT naik 24,30 persen, NZIA menguat 18,98 persen, PORT naik 17,19 persen, dan LEAD menguat 16,00 persen.

Sementara itu, tekanan jual terlihat pada XCIS yang turun 15,00 persen, PIPA melemah 14,92 persen, LMPI turun 13,91 persen, FILM terkoreksi 13,45 persen, dan SMIL melemah 12,84 persen.
 

(Dani Jumadil Akhir)

