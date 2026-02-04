Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.146

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |16:31 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.146
IHSG Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 24,12 poin atau 0,30 persen di level 8.146 naik pada perdagangan Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), total nilai transaksi mencapai Rp25,38 triliun dengan volume perdagangan 42,37 miliar saham dan frekuensi 2,81 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.705 triliun.

Meski indeks menguat, tekanan jual masih mendominasi pasar. Tercatat 419 saham melemah, sementara 309 saham menguat dan 230 saham stagnan.

Dari sisi sektoral, kinerja pasar bergerak bervariasi. Sektor barang baku mencatat penguatan tertinggi dengan kenaikan 3,32 persen, disusul sektor keuangan yang naik 1,16 persen serta sektor perindustrian sebesar 0,72 persen.

Sebaliknya, tekanan terjadi pada sektor non-primer yang terkoreksi 4,02 persen, sektor infrastruktur turun 2,41 persen, serta sektor energi yang melemah 1,16 persen.

 

