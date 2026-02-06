702 Saham Melemah, IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 2,8% ke 7.874

702 Saham Melemah, IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 2,8% ke 7.874 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 2,83 persen ke 7.874,42 pada sesi I perdagangan Jumat (6/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 20,7 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp10,4 triliun. Sebanyak 97 saham menguat, 702 saham melemah dan 159 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 turun 2,30 persen, IDX30 turun 2,01 persen, MNC36 turun 2,31 persen, serta indeks JII turun 3,24 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak turun seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri, konsumer siklikal, properti, bahan baku, industri, infrastruktur, teknologi, kesehatan.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI), PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN), dan PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA).

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), PT Arkora Hydro Tbk (ARKO).

(Dani Jumadil Akhir)