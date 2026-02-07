Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 4,7% ke 7.935, Kapitalisasi Pasar BEI Turun Jadi Rp14.341 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |08:00 WIB
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan kinerja pasar modal Indonesia dalam sepekan. Berdasarkan data perdagangan BEI periode 2–6 Februari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4,73 persen ke level 7.935,260.

“Kemudian, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami perubahan pada pekan ini, yaitu sebesar 4,73% sehingga ditutup pada level 7.935,260, dari posisi 8.329,606 pada pekan lalu,” kata P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, Alit Nityaryana dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Kapitalisasi Pasar BEI Turun

Sejalan dengan pelemahan IHSG, kapitalisasi pasar bursa juga terkontraksi 4,69 persen menjadi Rp14.341 triliun dari posisi sebelumnya Rp15.046 triliun.

Meski indeks secara keseluruhan mengalami tekanan sepanjang pekan, investor asing terpantau masih mencatatkan nilai beli bersih (net buy) yang cukup signifikan pada penutupan hari Jumat (6/2/2026).

“Data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2–6 Februari 2026 ditutup dengan total nilai beli bersih oleh investor asing pada hari ini sebesar Rp944,31 miliar,” katanya.

Namun, secara akumulatif sejak awal tahun (year-to-date), investor asing masih mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp11,02 triliun.

 

