HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Anjlok Sepekan: FILM, PADI hingga MINA Terjun Bebas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |12:01 WIB
10 Saham Paling Anjlok Sepekan: FILM, PADI hingga MINA Terjun Bebas
10 Saham Paling Anjlok Sepekan: FILM, PADI hingga MINA Terjun Bebas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar yang masuk top losers pada perdagangan pekan ini, 2-6 Februari 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat koreksi 4,73 persen ke level 7.935.

Saham FILM Terjun Bebas

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), terjun bebas sebesar 55,34 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp14.500 menjadi Rp6.475 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) yang menyusut 40,21 persen ke Rp226 dari posisi pekan sebelumnya di Rp378.

 

