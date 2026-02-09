Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Naik 1,22% ke Level 8.031

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:34 WIB
IHSG Berakhir Naik 1,22% ke Level 8.031
IHSG naik 1,22% ke level 8.031,87. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Senin (9/2/2026). IHSG naik 1,22% ke level 8.031,87, seiring dominasi saham-saham yang bergerak positif sepanjang sesi perdagangan.

Sejak pembukaan di posisi 7.970,02, IHSG sempat bergerak fluktuatif namun tetap bertahan di teritori positif hingga penutupan. Secara harian, indeks bergerak di kisaran 7.863,01 sebagai level terendah dan 8.031,87 sebagai level tertinggi.

Aktivitas transaksi tercatat cukup tinggi dengan nilai transaksi Rp17,74 triliun, volume perdagangan mencapai 38,17 miliar saham, dan frekuensi transaksi sebanyak 2,21 juta kali. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp14.538 triliun.

Mengutip data dari IDX Mobile, hingga bel penutupan tercatat 454 saham menguat, 267 saham melemah, dan 237 saham stagnan.

Dari sisi sektoral, mayoritas indeks sektor ditutup menguat. Sektor barang baku mencatat kenaikan tertinggi sebesar 4,41%, diikuti sektor energi yang naik 2,92% serta sektor non-primer yang menguat 2,06%. Sektor primer naik 1,53%, infrastruktur menguat 1,23%, dan teknologi naik 0,81%. Sementara itu, sektor kesehatan dan keuangan masih ditutup di zona merah dengan koreksi masing-masing 0,23% dan 0,19%.

 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200589//purbaya-Wj1E_large.jpg
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200567//bei-KDEl_large.jpg
Investor Asing Kompak Jual Saham Senilai Rp11,02 Triliun per Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200565//ihsg-wnuM_large.jpg
Bukti Investor Tetap Aktif, AUM Reksa Dana Capai Rp1.089 Triliun Meski Pasar Saham Dinamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200500//ihsg-jzRZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200495//bei-fdq0_large.jpg
4 Fakta Skema Demutualisasi BEI, Bisa IPO dan Private Placement
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/278/3200374//ihsg_pekan_depan-0WY7_large.jpg
IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 
Telusuri berita finance lainnya
