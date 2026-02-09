IHSG Berakhir Naik 1,22% ke Level 8.031

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Senin (9/2/2026). IHSG naik 1,22% ke level 8.031,87, seiring dominasi saham-saham yang bergerak positif sepanjang sesi perdagangan.

Sejak pembukaan di posisi 7.970,02, IHSG sempat bergerak fluktuatif namun tetap bertahan di teritori positif hingga penutupan. Secara harian, indeks bergerak di kisaran 7.863,01 sebagai level terendah dan 8.031,87 sebagai level tertinggi.

Aktivitas transaksi tercatat cukup tinggi dengan nilai transaksi Rp17,74 triliun, volume perdagangan mencapai 38,17 miliar saham, dan frekuensi transaksi sebanyak 2,21 juta kali. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp14.538 triliun.

Mengutip data dari IDX Mobile, hingga bel penutupan tercatat 454 saham menguat, 267 saham melemah, dan 237 saham stagnan.

Dari sisi sektoral, mayoritas indeks sektor ditutup menguat. Sektor barang baku mencatat kenaikan tertinggi sebesar 4,41%, diikuti sektor energi yang naik 2,92% serta sektor non-primer yang menguat 2,06%. Sektor primer naik 1,53%, infrastruktur menguat 1,23%, dan teknologi naik 0,81%. Sementara itu, sektor kesehatan dan keuangan masih ditutup di zona merah dengan koreksi masing-masing 0,23% dan 0,19%.