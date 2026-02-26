Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.255

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:08 WIB
IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.255
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 67,05 poin atau 0,81 persen ke level 8.255 pada perdagangan sesi I, Kamis (26/2/2026). Sepanjang perdagangan pagi, indeks sempat dibuka menguat di 8.351,36 dan menyentuh level tertinggi 8.358,96, sebelum berbalik melemah hingga titik terendah 8.236.

Data perdagangan menunjukkan tekanan jual masih mendominasi. Sebanyak 475 saham melemah, 212 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat Rp14,83 triliun dengan volume 24,89 miliar saham dan frekuensi 1,716 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.809 triliun.

Pelemahan indeks terjadi seiring seluruh sektor berada di zona negatif. Sektor transportasi memimpin penurunan terdalam dengan koreksi 2,6 persen, diikuti sektor non-primer 1,99 persen, barang baku 1,77 persen, infrastruktur 1,68 persen, serta kesehatan 1,45 persen. 

Sektor lain yang ikut melemah antara lain energi 1,22 persen, primer 1,03 persen, properti 0,91 persen, teknologi 0,48 persen, keuangan 0,34 persen, dan perindustrian 0,09 persen.

Di tengah tekanan pasar, sejumlah saham masih mencatat kenaikan signifikan. Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) memimpin daftar top gainers setelah melonjak 28,83 persen ke harga 210. 

 

