IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.322

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 41,40 poin atau 0,50 persen ke level 8.322 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (25/2/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 357 saham menguat, 348 saham melemah dan 253 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp28,1 triliun dari 49,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,65 persen 843, indeks JII menguat 0,52 persen 567, indeks IDX30 naik 1,02 persen ke 446 dan indeks MNC36 naik 1,15 persen ke 348.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, transportasi, industri, energi, bahan baku, properti, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada keuangan, transportasi dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) naik 35 persen ke Rp162, PT Selaras Citra Nusantara Tbk (SCNP) naik 34,94 persen ke Rp224, dan saham PT Jantra Group Indonesia Tbk (KAQI) naik 34,62 persen ke Rp105.