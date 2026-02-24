Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.374

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |12:26 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.374
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,25 persen ke 8.374 pada sesi I perdagangan Selasa (24/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 27,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,6 triliun. Sebanyak 251 saham menguat, 438 saham melemah, dan 269 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 0,28 persen, IDX30 0,15 persen, MNC36 0,03 persen, indeks JII 0,17 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat hanya keuangan, bahan baku, transportasi dan industri. Sementara sisanya seperti energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan mengalami pelemahan

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), dan PT Bank Mega Tbk (MEGA).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203339/ihsg_menguat-dHGJ_large.jpg
Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203225/ihsg_hari_ini-WT1Q_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level  8.396
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203109/ihsg-kC5E_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.334 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203097/ihsg-zNx4_large.jpg
IHSG Berpotensi Uji Level 8.400 Didorong Update Finalisasi MSCI, Cek Rekomendasi Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202894/belvin-juCH_large.jpg
Profil Belvin Tannadi, Influencer yang Didenda Rp5,3 Miliar karena Goreng Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202798/ihsg-4RZn_large.jpg
Deretan Saham yang Rugi Sepekan, dari HILL hingga ROCK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement