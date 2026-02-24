IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.374

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,25 persen ke 8.374 pada sesi I perdagangan Selasa (24/2/2026).

Total volume transaksi tercatat 27,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,6 triliun. Sebanyak 251 saham menguat, 438 saham melemah, dan 269 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penurunan seperti LQ45 0,28 persen, IDX30 0,15 persen, MNC36 0,03 persen, indeks JII 0,17 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat hanya keuangan, bahan baku, transportasi dan industri. Sementara sisanya seperti energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, kesehatan mengalami pelemahan

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), dan PT Bank Mega Tbk (MEGA).