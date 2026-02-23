Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Uji Level 8.400 Didorong Update Finalisasi MSCI, Cek Rekomendasi Saham-Saham Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |07:37 WIB
IHSG Berpotensi Uji Level 8.400 Didorong Update Finalisasi MSCI, Cek Rekomendasi Saham-Saham Ini
IHSG Berpotensi Uji Level 8.400 Didorong Update Finalisasi MSCI, Cek Rekomendasi Saham-Saham Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak fluktuatif pada rentang support 8.200 dan resistance 8.400 selama periode perdagangan 23–27 Februari 2026. Fokus pelaku pasar pekan ini tertuju pada hasil finalisasi koordinasi antara Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK, dan lembaga indeks global MSCI terkait reformasi integritas pasar modal.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai langkah BEI dan OJK yang tengah melakukan penyesuaian data investor hingga rencana kenaikan free float minimum 15 persen pada Maret 2026 merupakan sentimen kunci bagi kredibilitas bursa di mata dunia.

"Jika transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen berhasil diimplementasikan dengan tegas, kepercayaan investor asing diprediksi akan kembali pulih," kata David dalam riset mingguannya, Senin (23/2/2026).

Sentimen Global dan Domestik

Meski IHSG ditutup positif di level 8.271 pada pekan lalu (naik 0,71 persen), pasar masih dibayangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen pasokan minyak dunia, menjadi faktor risiko yang dapat memicu rotasi sektor ke saham-saham energi.

Di sisi domestik, keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga di level 4,75 persen dipandang sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mencapai target inflasi 2026.

Menghadapi rekor IHSG dan volatilitas global, IPOT menyarankan para investor dan trader untuk tetap waspada dan disiplin. David menekankan pentingnya manajemen risiko yang ketat di tengah kondisi pasar saat ini.

"Untuk menghadapi pasar minggu depan, baik investor maupun trader sebaiknya bersikap selective and defensive dengan fokus pada emiten berfundamental kuat dan likuiditas tinggi di tengah rekor IHSG dan volatilitas global. Sementara trader perlu disiplin menerapkan stop loss serta sigap memanfaatkan rotasi sektor ke saham energi, jika tensi geopolitik AS-Iran terus mengerek harga minyak," jelas David.

Rekomendasi Saham

1. Buy SMGR (Current Price: 3,070, Entry: 3,070, Target Price: 3,300 (7.49%), Stop Loss: 2,990 (-2.61%) dan Risk to Reward Ratio 1:2.9).
2. ⁠Buy ARCI (Current Price: 1,810, Entry: 1,810, Target Price: 2,000 (10.50%), Stop Loss: 1,710 (-5.52%) dan Risk to Reward Ratio 1:1.9).
3. Buy on Breakout BFIN (Current Price: 1,555, Entry: 1,570, Target Price: 1,695 (7.96%), Stop Loss: 1,510 (-3.82%) dan Risk to Reward Ratio 1:2.1).
4. Buy Reksa Dana Saham Premier ETF Perfindo i-Grade (XIPI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202894/belvin-juCH_large.jpg
Profil Belvin Tannadi, Influencer yang Didenda Rp5,3 Miliar karena Goreng Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202798/ihsg-4RZn_large.jpg
Deretan Saham yang Rugi Sepekan, dari HILL hingga ROCK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202797/saham-Oh7P_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 52 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202795/ihsg-Ahwy_large.jpg
IHSG Sepekan Menguat ke 8.271, Transaksi Harian Tembus Rp23,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202814/bei-rl9t_large.jpg
Benarkah IPO Buat Perusahaan Hilang Kendali? Ini Penjelasan BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202792/saham-wTpP_large.jpg
OJK Denda Belvin Tannadi Rp5,3 Miliar Imbas Goreng Saham AYLS, FILM dan BSML
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement