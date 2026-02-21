Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat ke 8.271, Transaksi Harian Tembus Rp23,8 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |11:01 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan menguat 0,72 persen ke level 8.271,76. Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 16 hingga 20 Februari 2026, seluruh indikator utama mencatatkan performa positif, termasuk penguatan IHSG hingga frekuensi transaksi harian.

"Pergerakan IHSGselama sepekan juga mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen sehingga ditutup pada level 8.271,767, dari posisi 8.212,271 pada pekan lalu," kata ekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Transaksi Harian dan Kapitalisasi Pasar Naik

Lonjakan paling signifikan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian yang naik sebesar 11,99 persen atau mencapai 3,06 juta kali transaksi, dibandingkan pekan lalu yang sebesar 2,73 juta kali transaksi.

Peningkatan IHSG ke level 8.200-an tersebut juga diikuti oleh kenaikan kapitalisasi pasar BEI sebesar 0,35 persen, yang kini mencapai Rp14.941 triliun.

Adapun volume transaksi dengan rata-rata harian naik 3,87 persen menjadi 47 miliar lembar saham dan rata-rata nilai transaksi harian tumbuh 3,02 persen menjadi Rp23,89 triliun.

 

