HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.271

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |16:31 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 8.271
IHSG (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan melemah di level 8.271,77 atau turun tipis 2,31 poin (-0,03%) pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2/2026). Sepanjang hari, indeks bergerak fluktuatif dengan level tertinggi 8.328,42 dan terendah 8.236,75.

Total nilai transaksi tercatat sekitar Rp20,13 triliun dengan volume 42,86 miliar saham dan frekuensi 2,83 juta kali. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, 276 saham menguat, 404 melemah, dan 278 stagnan, mencerminkan tekanan jual yang masih dominan meski indeks hanya terkoreksi tipis.

Dari sisi sektoral, pelemahan terdalam terjadi pada sektor primer yang turun 1,53%, diikuti transportasi (-1,06%) dan energi (-1,02%). Sebaliknya, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan kenaikan 0,92%, disusul keuangan (+0,54%) dan perindustrian (+0,50%).

Aktivitas investor menunjukkan dinamika berbeda antara domestik dan asing. Investor domestik mencatat nilai beli Rp19,8 triliun dan jual Rp20,1 triliun, sehingga membukukan net sell. Sementara itu, investor asing mencatat beli Rp6,32 triliun dan jual Rp5,93 triliun, menandakan net buy asing pada akhir pekan.

Di jajaran saham dengan penurunan terdalam, posisi teratas ditempati Indospring Tbk (INDS) yang turun 14,98% ke 2.440. Disusul Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) dan Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) yang masing-masing melemah 14,95%. Saham lain yang masuk daftar top losers yakni Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) turun 14,29% dan Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA) turun 13,83%.

 

