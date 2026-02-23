IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.334 Sambut Awal Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,76 persen ke level 8.334,54 pada perdagangan hari ini, Senin (23/2/2026). IHSG melanjutkan penguatan 1,15 persen ke 8.366 dengan 363 saham di zona hijau, 129 melemah, dan 466 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp835 miliar, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,15 persen ke 844, indeks JII naik 1,42 persen ke 569, indeks MNC36 naik 1,10 persen ke 344, dan IDX30 naik 1,14 persen ke 441.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, transportasi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), dan PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indospring Tbk (INDS), PT Hillcon Tbk (HILL) dan PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM).

(Dani Jumadil Akhir)

