IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.318

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka menguat 0,45 persen ke level 8.318,15 pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,87 persen ke 8.352.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, ada 361 saham di zona hijau, 106 melemah, dan 491 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp644 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,89 persen ke 845, indeks JII naik 0,83 persen ke 568, indeks MNC36 naik 0,81 persen ke 347, dan IDX30 naik 0,84 persen ke 445.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti, transportasi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI), PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA), dan PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indospring Tbk (INDS), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG) dan PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV).

(Dani Jumadil Akhir)

