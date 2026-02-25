Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 49 Poin ke Level 8.330

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |12:42 WIB
IHSG Sesi I Naik 49 Poin ke Level 8.330
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi pertama. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi pertama perdagangan Rabu (25/2/2026). Data perdagangan menunjukkan IHSG di Bursa Efek Indonesia berakhir di level 8.330,13, naik 49,30 poin atau 0,60% dibanding penutupan sebelumnya di 8.280,83.

Sejak awal sesi, IHSG dibuka menguat di 8.318,15 dan sempat menanjak hingga menyentuh level tertinggi intraday 8.373,48. Namun tekanan jual sempat menekan indeks ke titik terendah 8.259,75 sebelum kembali pulih dan stabil di zona positif hingga penutupan sesi pertama.

Aktivitas transaksi tergolong ramai, dengan volume mencapai 30,12 miliar lembar saham dan nilai transaksi sebesar Rp16,66 triliun dari 1,713 juta frekuensi. Kapitalisasi pasar tercatat di level Rp14.947 triliun. Meski IHSG menguat, pergerakan saham variatif, dengan 335 saham naik, 348 saham turun, dan 275 saham stagnan.

Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan mayoritas sektor. Sektor perindustrian memimpin penguatan setelah naik 2,04%, diikuti sektor non-primer 1,93%, barang baku 1,56%, kesehatan 1,23%, serta energi 0,65%. Sementara sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang melemah cukup dalam, turun 2,09%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/278/3203538//ihsg-TSNC_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203383//ihsg_hari_ini-g0ZV_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.374
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/278/3203339//ihsg_menguat-dHGJ_large.jpg
Tancap Gas! IHSG Dibuka Menguat ke 8.428
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203225//ihsg_hari_ini-WT1Q_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level  8.396
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203109//ihsg-kC5E_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.334 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203097//ihsg-zNx4_large.jpg
IHSG Berpotensi Uji Level 8.400 Didorong Update Finalisasi MSCI, Cek Rekomendasi Saham-Saham Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement