IHSG Sesi I Naik 49 Poin ke Level 8.330

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi pertama. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi pertama perdagangan Rabu (25/2/2026). Data perdagangan menunjukkan IHSG di Bursa Efek Indonesia berakhir di level 8.330,13, naik 49,30 poin atau 0,60% dibanding penutupan sebelumnya di 8.280,83.

Sejak awal sesi, IHSG dibuka menguat di 8.318,15 dan sempat menanjak hingga menyentuh level tertinggi intraday 8.373,48. Namun tekanan jual sempat menekan indeks ke titik terendah 8.259,75 sebelum kembali pulih dan stabil di zona positif hingga penutupan sesi pertama.

Aktivitas transaksi tergolong ramai, dengan volume mencapai 30,12 miliar lembar saham dan nilai transaksi sebesar Rp16,66 triliun dari 1,713 juta frekuensi. Kapitalisasi pasar tercatat di level Rp14.947 triliun. Meski IHSG menguat, pergerakan saham variatif, dengan 335 saham naik, 348 saham turun, dan 275 saham stagnan.

Penguatan IHSG didorong oleh kenaikan mayoritas sektor. Sektor perindustrian memimpin penguatan setelah naik 2,04%, diikuti sektor non-primer 1,93%, barang baku 1,56%, kesehatan 1,23%, serta energi 0,65%. Sementara sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang melemah cukup dalam, turun 2,09%.