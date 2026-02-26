IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.351

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka menguat 0,35 persen ke level 8.351,36 pada perdagangan hari ini, Kamis (26/2/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan namun terbatas 0,07 persen ke 8.327.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, terdapat 283 saham di zona hijau, 157 melemah dan 518 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp710 miliar, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,18 persen ke 841, indeks JII melemah 0,23 persen ke 565, indeks MNC36 melemah 0,41 persen ke 346, dan IDX30 melemah 0,26 persen ke 444.

Untuk indeks sektoral mayoritas masih berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, teknologi, industri, konsumer non siklikal, properti. Sedangkan yang melemah ada infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ifishdeco Tbk (IFSH), PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM), dan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indospring Tbk (INDS), PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM).

(Dani Jumadil Akhir)

