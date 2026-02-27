IHSG Akhir Februari 2026 Ditutup Menguat ke 8.235, 353 Saham Naik

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan pekan ini. IHSG hari ini menguat 0,23 poin ke level 8.235, persis seperti penutupan kemarin.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (27/2/2026), terdapat 353 saham menguat, 338 saham melemah, dan 268 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp37,8 triliun dari 45,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,42 persen ke level 834, indeks JII turun 1,05 persen ke level 554, indeks IDX30 melemah 0,81 persen ke level 439, dan indeks MNC36 melemah 0,58 persen ke level 344.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, bahan baku, properti, dan teknologi. Sedangkan yang melemah ada konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) naik 32,92 persen ke Rp214, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) naik 21,90 persen ke Rp640, dan saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 16,88 persen ke Rp90.