IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.211

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,29 persen ke level 8.211 pada hari ini, Jumat (27/2/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,73 persen ke 8.175, dengan 142 saham di zona hijau, 352 melemah, dan 464 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp900 miliar, dengan volume 2,59 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,03 persen ke 829, indeks JII turun 1,06 persen ke 554, indeks MNC36 melemah 0,64 persen ke 344, dan IDX30 melemah 0,83 persen ke 439.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona merah diantaranya energi dan infrastruktur, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, transportasi, teknologi. Sementara yang menguat hanya industri dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).