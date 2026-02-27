IHSG Sesi I Melemah ke 8.209

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 25,93 poin atau 0,31 persen ke level 8.209 pada perdagangan sesi I Jumat (27/2/2026).

Sepanjang sesi pagi, IHSG dibuka di level 8.211,31 dan sempat menyentuh level tertinggi harian di 8.219,71 sebelum akhirnya melemah hingga titik terendah 8.093,75. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.717 triliun, dengan total volume transaksi mencapai 25,35 miliar saham dan nilai transaksi Rp11,23 triliun dari 1,488 juta kali frekuensi perdagangan.

Secara market breadth, tekanan jual lebih dominan. Sebanyak 445 saham melemah, sementara 248 saham menguat dan 265 saham stagnan.

Dari sisi sektoral, pelemahan terdalam terjadi pada sektor transportasi yang turun 1,53 persen. Disusul sektor keuangan minus 0,79 persen, infrastruktur turun 0,64 persen, properti turun 0,24 persen, dan energi terkoreksi 0,2 persen. Sektor teknologi juga melemah tipis 0,09 persen serta kesehatan turun 0,14 persen.

Sebaliknya, sejumlah sektor masih mampu bertahan di zona hijau. Sektor perindustrian memimpin penguatan dengan kenaikan 3,34 persen, diikuti sektor non-primer naik 0,67 persen, barang baku menguat 0,86 persen, dan sektor primer naik 0,19 persen.

Pada daftar top gainers sesi I, saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melonjak 24,22 persen, diikuti PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 19,48 persen, serta XIFE menguat 15,46 persen. Saham PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 14,18 persen dan PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) menguat 13,77 persen.