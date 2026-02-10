IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,2% ke 8.131

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 99,87 poin atau 1,24 persen ke level 8.131,74. Pada penutupan perdagangan, Selasa (10/2/2026), terdapat 578 saham menguat, 153 saham melemah dan 227 saham stagnan.

Transaksi perdagangan mencapai Rp20,2 triliun dari 43,2 miliar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 naik 1,04 persen 829, indeks JII naik 1,90 persen 556, indeks IDX30 naik 1 persen ke 430 dan indeks MNC36 naik 1,08 persen ke 337.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, properti, kesehatan, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) naik 34,65 persen ke Rp171, PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) naik 25 persen ke Rp650, dan saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 25 persen ke Rp310.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,76 persen ke Rp537, PT Mega Perintis Tbk (ZONE) turun 10,34 persen ke Rp530 dan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) turun 9,89 persen di Rp328.

(Dani Jumadil Akhir)