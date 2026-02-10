Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Balik Menguat 1,26% ke 8.132 di Sesi I

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |13:02 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I menguat. IHSG naik 1,26% ke level 8.132. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I menguat. IHSG naik 1,26% ke level 8.132 setelah sempat dibuka tertekan.

Saat ini, volume perdagangan tercatat 25 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp11,8 triliun. Adapun frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,4 juta kali. Dari sisi kapitalisasi pasar (market cap), mencapai Rp14,7 triliun.

Sebanyak 595 saham mengalami kenaikan, 136 saham menurun, dan 227 saham stagnan atau tidak berubah pada pembukaan kali ini.

Tiga besar top gainers pada siang hari ini dipimpin oleh:

Vastland Indonesia (VAST) naik 32,28%

Lotte Chemical Titan (FPNI) naik 25,00%

Ifishdeco (IFSH) naik 24,90%

Sementara itu, dari sisi top losers terdapat:

Insight Investments Management (XILV) turun 14,88%

Indo Premier Investment Management (XIFE) melemah 10,38%

Indonesia Prima Property (OMRE) turun 9,85%

Dari sisi sektoral:

Sektor energi menguat 2,24%

Sektor non-siklikal naik 0,86%

Sektor siklikal naik 2,10%

Sektor keuangan menguat 1,47%

 

