IHSG Ditutup Menguat Nyaris 2% ke 8.290

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat nyaris 2% pada perdagangan hari ini. Tercatat, IHSG menguat 159,2 poin atau 1,96% ke level 8.290.

Pada perdagangan Rabu (11/2/2026), volume perdagangan tercatat di 52,93 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp29,38 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 3,3 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar mencapai Rp15 triliun.

Sebanyak 570 saham mengalami kenaikan dan 168 saham mengalami penurunan. Kemudian 220 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti sektor energi yang menguat 5,95 persen. Kemudian sektor nonsiklikal naik 0,02 persen. Sektor siklikal naik 5,34 persen.

Sektor keuangan melemah 0,49 persen. Sektor infrastruktur naik 3,85 persen. Sektor properti menguat 1,52 persen. Sektor bahan baku naik 3 persen. Kemudian sektor transportasi naik 2,26 persen.

Sektor industri menguat 3,92 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona hijau dengan penguatan 1,12 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat di angka 0,40 persen.



