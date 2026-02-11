IHSG Perkasa di Sesi I, Naik 1,6% ke 8.261

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (11/2/2026). IHSG naik 1,60% ke level 8.261,89.

Total volume transaksi tercatat sebanyak 35,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp16,8 triliun. Sebanyak 556 saham menguat, 166 saham melemah, dan 236 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan. Indeks LQ45 naik 1,03%, IDX30 menguat 0,81%, MNC36 naik 1,46%, serta indeks JII bertambah 2,34%.

Pada sesi I perdagangan, mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, yakni konsumer nonsiklikal, energi, bahan baku, industri, teknologi, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, properti, dan infrastruktur. Sementara itu, sektor yang melemah hanya keuangan dan kesehatan.

Daftar saham yang masuk top gainers antara lain PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), dan PT Ifishdeco Tbk (IFSH).