IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.152

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka menguat 0,26 persen ke level 8.152 pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,43 persen ke 8.166, dengan 372 saham di zona hijau, 105 melemah, dan 481 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1 triliun, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,33 persen ke 832, indeks JII menguat 0,71 persen ke 560, indeks MNC36 menguat 0,12 persen ke 337, dan IDX30 menguat 0,31 persen ke 432.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, transportasi, teknologi, properti dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG), dan PT Ifishdeco Tbk (IFSH).