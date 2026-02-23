Jadwal Penukaran Uang Baru Diperpanjang, Cek di Sini

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meningkatkan jumlah kuota dan memperpanjang jadwal pemesanan penukaran uang baru Rupiah pada tahap kedua 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat dalam program penukaran uang.

Jadwal Penukaran Uang Baru 2026

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa layanan penukaran uang dilaksanakan melalui program SERAMBI 2026. Untuk wilayah Jawa, pemesanan dilakukan secara daring melalui aplikasi PINTAR. Menurut Ramdan, pemesanan penukaran untuk wilayah Jawa kini dibuka lebih cepat.

“Pemesanan penukaran wilayah Jawa dapat dilakukan lebih cepat yaitu mulai tanggal 24 Februari 2026, pukul 08.00 WIB hingga kuota habis," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Sebelumnya, BI menjadwalkan pemesanan penukaran tahap kedua pada 26 Februari 2026 pukul 08.00 WIB untuk wilayah Jawa. Sementara itu, jadwal pemesanan bagi masyarakat di luar Jawa tidak mengalami perubahan.

"Sedangkan pemesanan penukaran wilayah luar Jawa tetap dilakukan mulai tanggal 27 Februari 2026, pukul 08.00 WIB hingga kuota habis,” lanjutnya.