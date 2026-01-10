Ini Cara Terbaru Cek Desil Bansos di DTSEN Pakai NIK KTP Secara Online dan Offline

JAKARTA - Ini cara terbaru cek desil bansos di DTSEN pakai NIK KTP secara online dan offline. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada 2026 kepada masyarakat.

Penyaluran bansos ini ditetapkan di dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Bahkan, anggaran perlinsos digadang-gadang bisa ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun, masyarakat perlu mengetahui mengenai status apakah masuk ke dalam penerima bansos atau tidak. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penuyalura bansos. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

Pengertian Desil Kesejahteraan

Desil adalah metode pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk yang dibagi ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Pembagian ini disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang telah diverifikasi pemerintah.

Bagi warga yang kerap bertanya mengapa ada keluarga yang rutin menerima bansos sementara yang lain tidak, DTSEN menjadi jawabannya. Sistem ini memotret kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih rinci dan objektif.

DTSEN disusun oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya membagi warga sebagai miskin atau tidak miskin, DTSEN mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan (desil).

Dengan sistem ini, penentuan penerima bansos diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data aktual.

Pembagian Desil Kesejahteraan dalam DTSEN

Klasifikasi desil adalah sebagai berikut:

Desil 1: 10 persen penduduk termiskin (miskin ekstrem)

Desil 2: Kelompok miskin

Desil 3: Hampir miskin

Desil 4: Rentan miskin

Desil 5: Kelompok pas-pasan atau mendekati kelas menengah

Desil 6–10: Kelompok menengah hingga mampu