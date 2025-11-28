Dirut KAI Pastikan Argi Tetap Karyawan Meski Jadi Sorotan Kasus Tumbler KRL

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa Argi, Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, tetap menjadi karyawan. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA — Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa Argi, Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, tetap menjadi karyawan KAI Group meski menjadi sorotan publik terkait hilangnya tumbler milik penumpang KRL.

Bobby mengatakan bahwa setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi yang tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka.

"Argi tetap menjadi karyawan KAI Group serta bagian dari garda terdepan pelayanan. Terus semangat bertugas dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bobby, Jumat (28/11/2025).

KAI pun melakukan mediasi antara Anita Dewi, penumpang KRL, dengan Argi, menyusul insiden barang tertinggal di dalam kereta yang menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Mediasi dilangsungkan di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, Kamis (27/11/2025) malam, dengan harapan bisa meluruskan persepsi publik dan mengembalikan proporsi informasi yang tepat di media sosial.

Vice President Corporate Communications KAI, Anne Purba, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa langkah penyelesaian secara kekeluargaan ini merupakan bentuk keterbukaan KAI Group terhadap setiap masukan pelanggan.