Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut KAI Pastikan Argi Tetap Karyawan Meski Jadi Sorotan Kasus Tumbler KRL

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:47 WIB
Dirut KAI Pastikan Argi Tetap Karyawan Meski Jadi Sorotan Kasus Tumbler KRL
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa Argi, Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, tetap menjadi karyawan. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA — Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa Argi, Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, tetap menjadi karyawan KAI Group meski menjadi sorotan publik terkait hilangnya tumbler milik penumpang KRL.

Bobby mengatakan bahwa setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi yang tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka.

"Argi tetap menjadi karyawan KAI Group serta bagian dari garda terdepan pelayanan. Terus semangat bertugas dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bobby, Jumat (28/11/2025).

KAI pun melakukan mediasi antara Anita Dewi, penumpang KRL, dengan Argi, menyusul insiden barang tertinggal di dalam kereta yang menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Mediasi dilangsungkan di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, Kamis (27/11/2025) malam, dengan harapan bisa meluruskan persepsi publik dan mengembalikan proporsi informasi yang tepat di media sosial.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa perusahaan menjunjung tinggi profesionalitas layanan, sekaligus memastikan setiap Insan perusahaan memperoleh dukungan penuh dalam menjalankan tugas.

Vice President Corporate Communications KAI, Anne Purba, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa langkah penyelesaian secara kekeluargaan ini merupakan bentuk keterbukaan KAI Group terhadap setiap masukan pelanggan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186427//krl-L0Im_large.jpg
Profil Mochamad Purnomosidi, Dirut Baru KAI Commuter di Tengah Kasus Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186426//argi-I3d1_large.jpg
Momen Argi dan Anita Saling Bersalaman Usai Heboh Tumbler Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186423//asdo-pKR3_large.jpg
Profil Asdo Artriviyanto, Dirut KCI yang Diganti di Tengah Polemik Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186411//tumbler-p3Rb_large.jpg
Viral karena Hilang di KRL, Ini Asal-usul Tumbler yang Ada Sejak 1660 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186399//krl-GoUp_large.jpg
KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement