Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Asdo Artriviyanto, Dirut KCI yang Diganti di Tengah Polemik Tumbler KRL

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:12 WIB
Profil Asdo Artriviyanto, Dirut KCI yang Diganti di Tengah Polemik Tumbler KRL
Pergantian Direktur Utama dari Asdo Artriviyanto. (Foto: Okezone.com/KCI)
A
A
A

JAKARTA — KAI Commuter Indonesia (KCI) mengumumkan pergantian Direktur Utama dari Asdo Artriviyanto kepada Mochamad Purnomosidi, di tengah sorotan publik terkait kasus hilangnya tumbler penumpang di KRL.

Meski demikian, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menegaskan bahwa pergantian direksi tersebut tidak berkaitan dengan polemik yang tengah ramai dibahas.

“Betul ada pergantian Direktur Utama, tetapi itu hanya rotasi rutin saja. Tidak ada kaitannya dengan hilangnya tumbler,” ujar Karina.

Profil Asdo Artriviyanto, Dirut KCI yang Diganti di Tengah Sorotan Publik

Asdo Artriviyanto lahir di Yogyakarta pada 11 Desember 1971. Ia mulai berkarier di PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 1994. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas STIE Kerjasama Yogyakarta, dengan gelar Ekonomi dan Studi Pembangunan yang diselesaikannya pada tahun 1999.

Pada 30 Mei 2023, Asdo diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Kereta Commuter Indonesia Nomor PT KAI (Persero) KP.303/V/9/KA-2023 dan Nomor Yayasan Pusaka 04/RIS-KCI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

Perjalanan Karier Asdo Artriviyanto

Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (30 Mei 2023–2024)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186411//tumbler-p3Rb_large.jpg
Viral karena Hilang di KRL, Ini Asal-usul Tumbler yang Ada Sejak 1660 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186308//krl-hrVM_large.jpg
Penumpang KRL yang Kehilangan Tumbler Dipecat, Ini Pernyataan Lengkap Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186296//krl-wncM_large.jpg
Anita, Penumpang KRL yang Viral karena Kehilangan Tumbler Dipecat Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186247//kci-EIOU_large.jpg
KAI Bantah Pecat Pegawai Imbas Kasus Viral Tumbler Penumpang Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement