Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Mochamad Purnomosidi, Dirut Baru KAI Commuter di Tengah Kasus Tumbler KRL

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:36 WIB
Profil Mochamad Purnomosidi, Dirut Baru KAI Commuter di Tengah Kasus Tumbler KRL
KAI Commuter Indonesia (KCI) mengumumkan pergantian direksi. (Foto: Okezone.com/KCI)
A
A
A

JAKARTA — KAI Commuter Indonesia (KCI) mengumumkan pergantian direksi, di antaranya Direktur Utama Asdo Artriviyanto yang digantikan oleh Mochamad Purnomosidi. Selain itu, posisi Direktur Operasi dan Pemasaran kini dijabat oleh Heri Siswanto, sementara Direktur Keuangan dan Administrasi diemban oleh Nugroho Dwi Sasongko.

“Penggantian Direktur Utama, Direktur Operasi dan Pemasaran, serta Direktur Keuangan dan Administrasi,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda.

Mochamad Purnomosidi bukan sosok baru di dunia perkeretaapian. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Executive Vice President LRT Jabodebek PT KAI.

Selain itu, ia juga pernah berkarier di PT INKA, serta pernah menjabat sebagai pimpinan Divisi Regional III Palembang.

Meski ada pergantian direksi, Karina memastikan hal tersebut tidak berkaitan dengan heboh hilangnya tumbler penumpang di KRL.

“Tidak ada kaitan dengan hilangnya tumbler,” kata Karina.

Sebelumnya, viral di media sosial cerita penumpang KRL bernama Anita yang kehilangan cooler bag berisi botol minum atau tumbler ketika menumpang Commuter Line jurusan Stasiun Tanah Abang–Rangkasbitung.

Anita kemudian menghubungi petugas KAI untuk mengamankan barangnya yang tertinggal. Cooler bag tersebut berhasil ditemukan, tetapi ia terkejut karena satu botol tumbler miliknya tidak ada di dalam tas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186426//argi-I3d1_large.jpg
Momen Argi dan Anita Saling Bersalaman Usai Heboh Tumbler Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186423//asdo-pKR3_large.jpg
Profil Asdo Artriviyanto, Dirut KCI yang Diganti di Tengah Polemik Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186399//krl-GoUp_large.jpg
KAI Commuter Ganti Dirut, Sebut Tak Terkait Kasus Tumbler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186247//kci-EIOU_large.jpg
KAI Bantah Pecat Pegawai Imbas Kasus Viral Tumbler Penumpang Hilang di KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186209//kai_commuter_line-3W6Z_large.jpg
Pegawai Dipecat Gegara Tumbler Penumpang Hilang, Begini Respons KAI Commuter 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180968//kereta_khusus-Bz4r_large.jpg
Kereta Khusus Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi, Ini Rute Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement