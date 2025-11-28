Profil Mochamad Purnomosidi, Dirut Baru KAI Commuter di Tengah Kasus Tumbler KRL

JAKARTA — KAI Commuter Indonesia (KCI) mengumumkan pergantian direksi, di antaranya Direktur Utama Asdo Artriviyanto yang digantikan oleh Mochamad Purnomosidi. Selain itu, posisi Direktur Operasi dan Pemasaran kini dijabat oleh Heri Siswanto, sementara Direktur Keuangan dan Administrasi diemban oleh Nugroho Dwi Sasongko.

“Penggantian Direktur Utama, Direktur Operasi dan Pemasaran, serta Direktur Keuangan dan Administrasi,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda.

Mochamad Purnomosidi bukan sosok baru di dunia perkeretaapian. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Executive Vice President LRT Jabodebek PT KAI.

Selain itu, ia juga pernah berkarier di PT INKA, serta pernah menjabat sebagai pimpinan Divisi Regional III Palembang.

Meski ada pergantian direksi, Karina memastikan hal tersebut tidak berkaitan dengan heboh hilangnya tumbler penumpang di KRL.

“Tidak ada kaitan dengan hilangnya tumbler,” kata Karina.

Sebelumnya, viral di media sosial cerita penumpang KRL bernama Anita yang kehilangan cooler bag berisi botol minum atau tumbler ketika menumpang Commuter Line jurusan Stasiun Tanah Abang–Rangkasbitung.

Anita kemudian menghubungi petugas KAI untuk mengamankan barangnya yang tertinggal. Cooler bag tersebut berhasil ditemukan, tetapi ia terkejut karena satu botol tumbler miliknya tidak ada di dalam tas.