HOME FINANCE SMART MONEY

Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |05:01 WIB
Utang Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjol atau Tidak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat bisa mengecek pakai cara ini apakah KTP dipakai untuk pinjol atau tidak. Sebab, terdapat oknum yang menyalahgunakan data pribadi seperti NIK KTP orang lain tanpa adanya izin untuk melakukan pinjol.

Menggunakan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman termasuk pinjaman online, merupakan tindak kejahatan serius yang melanggar hukum, sehingga, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara cek apakah KTP terdaftar di pinjol apa saja.

Lalu bagaimana cara cek NIK KTP dipakai pinjol atau tidak beserta cara mengatasinya jika terdaftar? Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui KTP terdaftar di pinjol apa saja yakni dengan memakai layanan SLIK OJK.

Saat ini terdapat 95 pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025. Jumlahnya turun dari sebelumnya 97 pinjol kini terdapat 95 pinjol resmi OJK yang berizin dan legal.

Sementara, nilai outstanding pinjaman layanan financial technology peer to peer lending (fintech lending) atau pinjol tercatat kian meningkat hingga Oktober 2025 mencapai Rp92,92 triliun. Capaian tersebut meningkat 23,86 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya yang sebesar 22,16 persen secara tahunan.

Berikut cara cek NIK KTP dipakai pinjol atau tidak seperti dirangkum Okezone, Jakarta.

 

