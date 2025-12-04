Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |08:33 WIB
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 (Foto: Freepik)




JAKARTA - Daftar terbaru 95 pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025. Jumlahnya turun dari sebelumnya 97 pinjol kini terdapat 95 pinjol resmi OJK yang berizin dan legal.

“Sampai dengan 7 Desember, total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

Sebelumnya OJK telah mencabut izin usaha pinjol Ringan Teknologi Indonesia berdasarkan pengumuman resmi OJK pada 6 Mei 2025. OJK juga mencabut izin usaha pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) pada 6 November 2025.

OJK melaporkan outstanding pembiayaan industri pinjaman online (pinjol) tumbuh 22,16 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp90,99 triliun per kuartal III-2025.

“Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.

Daftar 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025

AdaKami — PT Pembiayaan Digital Indonesia 
AdaModal — PT Solid Fintek Indonesia 
AdaPundi — PT Info Tekno Siaga 
Akseleran — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
Aktivaku — PT Aktivaku Investama Teknologi 
Alami — PT Alami Fintek Sharia 
Amartha — PT Amartha Mikro Fintek 
Ammana — PT Ammana Fintek Syariah 
Asetku — PT Pintar Inovasi Digital 
Avantee — PT Grha Dana Bersama 
AwanTunai — PT Simplefi Teknologi Indonesia 

BantuSaku — PT Smartec Teknologi Indonesia 
BATUMBU — PT Berdayakan Usaha Indonesia
 Boost — PT Creative Mobile Adventure 
Cairin — PT Idana Solusi Sejahtera 
Cashcepat — PT Artha Permata Makmur
 cicil — PT Cicil Solusi Mitra Teknologi 
Crowdo — PT Mediator Komunitas Indonesia 
DANA SYARIAH — PT Dana Syariah Indonesia 
DanaBagus — PT Dana Bagus Indonesia 
danabijak — PT Digital Micro Indonesia 
Danacita — PT Inclusive Finance Group 
Danai.id — PT Adiwisista Finansial Teknologi 
Danain — PT Mulia Inovasi Digital 
Danakini — PT Dana Kini Indonesia 
Danamas — PT Pasar Dana Pinjaman 

Danamerdeka — PT Inetkno Raya 
DanaRupiah — PT Layanan Keuangan Berbagi 
Doeku — PT Doeku Field Indonesia 
Dompet Kilat — PT Indo Fin Tek 
Duha SYARIAH — PT Duha Madani Syariah 
DUMI — PT Fidac Inovasi Teknologi 
Easycash — PT Indonesia Fintopia Technology 
EDUFUND — PT Fintech Bina Bangsa 
Esta Kapital — PT Esta Kapital Fintek 
ETHIS — PT Ethis Fintek Indonesia 
Findaya — PT Mapan Global Reksa 
Finmas — PT Oriente Mas Sejahtera 
Finplus — PT Rezeki Bersama Teknologi 
FINTAG — PT Fintegra Homido Indonesia 

 

Telusuri berita finance lainnya
