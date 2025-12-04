Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025

JAKARTA - Daftar terbaru 95 pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025. Jumlahnya turun dari sebelumnya 97 pinjol kini terdapat 95 pinjol resmi OJK yang berizin dan legal.

“Sampai dengan 7 Desember, total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

Sebelumnya OJK telah mencabut izin usaha pinjol Ringan Teknologi Indonesia berdasarkan pengumuman resmi OJK pada 6 Mei 2025. OJK juga mencabut izin usaha pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) pada 6 November 2025.

OJK melaporkan outstanding pembiayaan industri pinjaman online (pinjol) tumbuh 22,16 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp90,99 triliun per kuartal III-2025.

“Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.

Daftar 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025

AdaKami — PT Pembiayaan Digital Indonesia

AdaModal — PT Solid Fintek Indonesia

AdaPundi — PT Info Tekno Siaga

Akseleran — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

Aktivaku — PT Aktivaku Investama Teknologi

Alami — PT Alami Fintek Sharia

Amartha — PT Amartha Mikro Fintek

Ammana — PT Ammana Fintek Syariah

Asetku — PT Pintar Inovasi Digital

Avantee — PT Grha Dana Bersama

AwanTunai — PT Simplefi Teknologi Indonesia

BantuSaku — PT Smartec Teknologi Indonesia

BATUMBU — PT Berdayakan Usaha Indonesia

Boost — PT Creative Mobile Adventure

Cairin — PT Idana Solusi Sejahtera

Cashcepat — PT Artha Permata Makmur

cicil — PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

Crowdo — PT Mediator Komunitas Indonesia

DANA SYARIAH — PT Dana Syariah Indonesia

DanaBagus — PT Dana Bagus Indonesia

danabijak — PT Digital Micro Indonesia

Danacita — PT Inclusive Finance Group

Danai.id — PT Adiwisista Finansial Teknologi

Danain — PT Mulia Inovasi Digital

Danakini — PT Dana Kini Indonesia

Danamas — PT Pasar Dana Pinjaman

Danamerdeka — PT Inetkno Raya

DanaRupiah — PT Layanan Keuangan Berbagi

Doeku — PT Doeku Field Indonesia

Dompet Kilat — PT Indo Fin Tek

Duha SYARIAH — PT Duha Madani Syariah

DUMI — PT Fidac Inovasi Teknologi

Easycash — PT Indonesia Fintopia Technology

EDUFUND — PT Fintech Bina Bangsa

Esta Kapital — PT Esta Kapital Fintek

ETHIS — PT Ethis Fintek Indonesia

Findaya — PT Mapan Global Reksa

Finmas — PT Oriente Mas Sejahtera

Finplus — PT Rezeki Bersama Teknologi

FINTAG — PT Fintegra Homido Indonesia