JAKARTA - Daftar terbaru 95 pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025. Jumlahnya turun dari sebelumnya 97 pinjol kini terdapat 95 pinjol resmi OJK yang berizin dan legal.
“Sampai dengan 7 Desember, total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).
Sebelumnya OJK telah mencabut izin usaha pinjol Ringan Teknologi Indonesia berdasarkan pengumuman resmi OJK pada 6 Mei 2025. OJK juga mencabut izin usaha pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) pada 6 November 2025.
OJK melaporkan outstanding pembiayaan industri pinjaman online (pinjol) tumbuh 22,16 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp90,99 triliun per kuartal III-2025.
“Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82 persen,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.
AdaKami — PT Pembiayaan Digital Indonesia
AdaModal — PT Solid Fintek Indonesia
AdaPundi — PT Info Tekno Siaga
Akseleran — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
Aktivaku — PT Aktivaku Investama Teknologi
Alami — PT Alami Fintek Sharia
Amartha — PT Amartha Mikro Fintek
Ammana — PT Ammana Fintek Syariah
Asetku — PT Pintar Inovasi Digital
Avantee — PT Grha Dana Bersama
AwanTunai — PT Simplefi Teknologi Indonesia
BantuSaku — PT Smartec Teknologi Indonesia
BATUMBU — PT Berdayakan Usaha Indonesia
Boost — PT Creative Mobile Adventure
Cairin — PT Idana Solusi Sejahtera
Cashcepat — PT Artha Permata Makmur
cicil — PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
Crowdo — PT Mediator Komunitas Indonesia
DANA SYARIAH — PT Dana Syariah Indonesia
DanaBagus — PT Dana Bagus Indonesia
danabijak — PT Digital Micro Indonesia
Danacita — PT Inclusive Finance Group
Danai.id — PT Adiwisista Finansial Teknologi
Danain — PT Mulia Inovasi Digital
Danakini — PT Dana Kini Indonesia
Danamas — PT Pasar Dana Pinjaman
Danamerdeka — PT Inetkno Raya
DanaRupiah — PT Layanan Keuangan Berbagi
Doeku — PT Doeku Field Indonesia
Dompet Kilat — PT Indo Fin Tek
Duha SYARIAH — PT Duha Madani Syariah
DUMI — PT Fidac Inovasi Teknologi
Easycash — PT Indonesia Fintopia Technology
EDUFUND — PT Fintech Bina Bangsa
Esta Kapital — PT Esta Kapital Fintek
ETHIS — PT Ethis Fintek Indonesia
Findaya — PT Mapan Global Reksa
Finmas — PT Oriente Mas Sejahtera
Finplus — PT Rezeki Bersama Teknologi
FINTAG — PT Fintegra Homido Indonesia