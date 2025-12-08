Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |06:20 WIB
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks! (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah keras informasi yang beredar luas di platform media sosial TikTok mengenai kebijakan yang diklaim diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Unggahan tersebut bernarasi Purbaya mengusulkan agar Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan uang tunai

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menegaskan unggahan yang menyebut Purbaya mengusulkan agar MBG diganti dengan uang tunai adalah informasi palsu alias hoaks.

"Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks," tegas Deni dalam keterangan resminya, Minggu (7/12/2025) malam.

Kemenkeu mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. 

 

