Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam turun Rp3.000 menjadi Rp2.404.000 per gram pada perdagangan hari ini, Sabtu (6/12/2025).

Dikutip dari laman Logam Mulia harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.265.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam: