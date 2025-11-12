Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Tutup Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |09:26 WIB
BGN Tutup Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene
BGN Tutup Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam waktu satu bulan ke depan.

Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, kepemilikan SLHS pada setiap SPPG sangat penting, sehingga mitra wajib mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan.

“Kami memberi waktu satu bulan kepada Mitra/Yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, (12/11/2025).

“Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara,” lanjutnya.

Nanik menjelaskan, persoalan higiene dan sanitasi menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bahkan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, SLHS adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kesehatan setempat untuk menyatakan bahwa suatu usaha yang berkaitan dengan makanan, minuman, serta fasilitas umum telah memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Sertifikat ini wajib dimiliki oleh usaha itu, karena menjadi bukti bahwa usaha itu memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Menurut ketentuannya, sertifikat berlaku satu tahun dan harus diperpanjang agar usaha tetap legal.

Sejak program MBG diterapkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, pada 6 Januari 2025 lalu, setiap SPPG yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan, diwajibkan untuk memiliki SLHS.

Pengurusan SLHS dimulai dari kelengkapan dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga pengujian laboratorium.

“Setiap SPPG harus memiliki SLHS, karena menjadi bukti bahwa SPPG itu telah memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan,” kata Nanik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300/purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691/bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173918/mbg-DkSp_large.jpg
BGN Klaim 198 Dapur MBG Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173144/makan_bergizi_gratis-4Pju_large.jpg
BGN: Korban Keracunan MBG Tanggung Jawab Pemerintah, Tak Perlu Bayar Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182705//makan_bergizi_gratis-0hix_large.jpg
DPR Dukung Langkah Tegas BGN Tutup SPPG yang Lalai dalam Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement