Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:57 WIB
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi isu mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp70 triliun karena tidak terserap.

Adapun Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sejatinya belum pernah dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya memberikan respons terkejut ketika mendengar Kepala BGN mengumumkan pengembalian dana tersebut.

"Yang bilang siapa? Oh, udah bilang tadi? Udah ngaku ya? Iya, dan itu sudah ada rencana untuk program," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya meluruskan bahwa dana Rp70 triliun yang disebut dibalikan atau bahkan Rp100 triliun yang sempat diajukan hanyalah usulan anggaran yang belum mendapatkan persetujuan dan alokasi resmi dari Kemenkeu.

"Itu sih, sebetulnya enggak ada uangnya," tegas Purbaya.

"Dia pernah ngajuin anggaran, belum kita anggarin, terus dibalikin. Belum, belum dianggarkan. Setahu saya belum dianggarkan. Jadi enggak ada uang lagi dibutuhkan lagi, enggak ada," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404/purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177313/purbaya-8kHn_large.jpg
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177306/purbaya-l8DK_large.jpg
Ini Syarat Purbaya soal Hapus Utang Orang RI di Bawah Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303/purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177299/purbaya-XDnt_large.jpg
Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177298/purbaya-YBdH_large.jpg
Pengumuman! Purbaya Mau Hapus Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement