BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi isu mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp70 triliun karena tidak terserap.

Adapun Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sejatinya belum pernah dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya memberikan respons terkejut ketika mendengar Kepala BGN mengumumkan pengembalian dana tersebut.

"Yang bilang siapa? Oh, udah bilang tadi? Udah ngaku ya? Iya, dan itu sudah ada rencana untuk program," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya meluruskan bahwa dana Rp70 triliun yang disebut dibalikan atau bahkan Rp100 triliun yang sempat diajukan hanyalah usulan anggaran yang belum mendapatkan persetujuan dan alokasi resmi dari Kemenkeu.

"Itu sih, sebetulnya enggak ada uangnya," tegas Purbaya.

"Dia pernah ngajuin anggaran, belum kita anggarin, terus dibalikin. Belum, belum dianggarkan. Setahu saya belum dianggarkan. Jadi enggak ada uang lagi dibutuhkan lagi, enggak ada," jelasnya.