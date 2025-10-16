Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CEO Danantara Buka Suara Utang Whoosh Skema APBN Ditolak Purbaya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |20:06 WIB
CEO Danantara Buka Suara Utang Whoosh Skema APBN Ditolak Purbaya
CEO Danantara Rosan (Foto: Okezone)
JAKARTA - CEO BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara Rosan Roeslani buka suara pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.

Rosan mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok 3 opsi penyelesaian utang konstruksi proyek Whoosh. Ia mengatakan ketiga opsi tersebut nantinya baru akan ditawarkan kepada Kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Koordinator.

"Kalau masalah Whoosh saya juga sampaikan ke semua Menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya. Bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif," ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, setelah hasil evaluasi selesai dan matang barulah kemudian dipresentasikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait untuk pengambilan keputusan penyelesaian utang Whoosh.

"Jadi evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan," tambahnya.

 

