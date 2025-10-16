Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Koreksi Laporan Keuangan BUMN, CEO Danantara: Banyak Perusahaan Mark Up Laba

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |17:05 WIB
Koreksi Laporan Keuangan BUMN, CEO Danantara: Banyak Perusahaan Mark Up Laba
CEO Danantara Rosan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia mengatakan hingga akhir tahun akan banyak koreksi yang terhadap laporan keuangan BUMN. Ia mengaku saat ini masih ada perusahaan pelat merah yang melakukan perubahan terhadap laporan keuangan demi menggambarkan kinerja yang progresif.

"Sudah kami sampaikan kepada seluruh BUMN, keluarkan laporan keuangan seperti apa adanya. Jangan ada yang dipercantik, dipermak, hanya untuk menunjukan laba yang tinggi. Jadi setelah setahun ini akan ada beberapa koreksi dari laporan keuangan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia berjanji bahwa koreksi terhadap laporan keuangan perusahaan pelat merah itu juga akan disampaikan kepada publik. Sehingga akan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia berharap perusahaan BUMN bisa menyampaikan kinerja perusahaan dengan apa adanya.

"Dan ini koreksi, kita lakukan cukup masif, dan nanti pasti media akan tahun, dan kita akan sampaikan (kepada publik)," kata Rosan.

"Termasuk perusahaan-perusahaan besar di BUMN, jadi itu kita akan lakukan. Tambah lagi tidak ada lagi itu istilah hengki-pengki lah, ya sudah lah apa adanya aja, udah bukan zamannya lagi seperti itu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175314/ceo_danantara_rosan-qEY0_large.jpg
Soal Keanggotaan RI di OECD, Ini Penjelasan CEO Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175073/garuda_indonesia-DwBc_large.jpg
Danantara Suntik Garuda Indonesia Rp23,9 Triliun untuk Modal Kerja hingga Selamatkan Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173811/ceo_danantara_rosan-1k6R_large.jpg
Patriot Bond Rp50 Triliun Ludes Terjual, Danantara Siap Tender Proyek Waste to Energy di Akhir Oktober 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement