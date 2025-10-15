Alasan Purbaya Akan Turunkan Tarif PPN 11 Persen di 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Purbaya saat ini mempelajari kemungkinan penurunan tarif PPN 11 persen pada 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan terkait hal tersebut akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan realisasi penerimaan negara hingga akhir tahun 2025.

"Kita baru naik ya dari 10 persen ke 11 persen? Jadi gini kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya akan melihat terlebih dahulu apakah penurunan tarif PPN memungkinkan dilakukan. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memberikan dorongan terhadap daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

Sebagai informasi, tarif PPN sebelumnya dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Sri Mulyani juga menetapkan tarif PPN untuk barang mewah sebesar 12 persen.

(Dani Jumadil Akhir)