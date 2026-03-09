Advertisement
Purbaya Tinjau Pasar Tanah Abang, Cek Kondisi Pedagang UMKM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |14:44 WIB
Purbaya Tinjau Pasar Tanah Abang, Cek Kondisi Pedagang UMKM
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (9/3/2026) siang. Kunjungan ke pusat grosir pakaian terbesar di Indonesia ini dilakukan untuk memantau aktivitas ekonomi riil masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, di tengah dinamika pasar keuangan yang sedang bergejolak.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, Purbaya tiba sekitar pukul 13.00 WIB dan kehadiran Bendahara Negara ini langsung menarik perhatian para pedagang di Blok A. Beberapa pedagang terdengar berseloroh menyambut kedatangan Menkeu.

“Pak ke sini Pak. Pak minta THR,” seru salah satu pedagang di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menyempatkan diri mendatangi toko pakaian muslim, mencoba baju koko, hingga berdialog langsung dengan para pedagang mengenai kondisi omzet dan daya beli masyarakat. 

Salah satu pedagang mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat segera memulihkan kondisi ekonomi agar kembali normal.

Merespons keluhan tersebut, Purbaya meminta masyarakat untuk memberikan waktu bagi jajaran pemerintahan baru dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi.

"Saya kan baru 5 bulan, akhir tahun nanti akan tumbuh ekonominya. Makanya Bapak dukung saya, biar yang lain jelek-jelekin nggak apa, kita dorong ekonomi di bawahnya biar makin lama makin maju, makin maju," jawab Purbaya menenangkan para pedagang.

 

