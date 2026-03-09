Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh ke Purbaya: Pak Minta THR

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari pedagang Pasar Tanah Abang. Purbaya menyempatkan diri mendatangi toko pakaian muslim, mencoba baju koko, hingga berdialog langsung dengan para pedagang mengenai kondisi omzet dan daya beli masyarakat.

Salah satu pedagang mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat segera memulihkan kondisi ekonomi agar kembali normal. Merespons keluhan tersebut, Purbaya meminta masyarakat untuk memberikan waktu bagi jajaran pemerintahan baru dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi.

"Saya kan baru 5 bulan, akhir tahun nanti akan tumbuh ekonominya. Makanya Bapak dukung saya, biar yang lain jelek-jelekin nggak apa, kita dorong ekonomi di bawahnya biar makin lama makin maju, makin maju," jawab Purbaya menenangkan para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Purbaya melakukan peninjauan ke Pasar Tanah Abang untuk memantau aktivitas ekonomi riil masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, di tengah dinamika pasar keuangan yang sedang bergejolak. Saat tiba di Pasar Tanah Abang, Purbaya menarik perhatian para pedagang di Blok A. Beberapa pedagang terdengar berseloroh menyambut kedatangan Menkeu.

“Pak ke sini Pak. Pak minta THR,” seru salah satu pedagang di lokasi.