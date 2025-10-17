Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |15:23 WIB
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks (Foto: Okezone)
JAKARTA - Layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya resmi dibuka sejak dua hari lalu, tepatnya pada Rabu, 15 Oktober 2025. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082240406600.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam dua hari pertama, jumlah laporan yang diterima terbilang sangat tinggi.

“Ini laporan ini sudah masuk dalam dua hari ini masuk berapa? 15.933 WA (WhatsApp),” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (17/10/2025).

Pembentukan bilik pengaduan ini, kata Purbaya, telah direncanakan sejak minggu pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. 

Tujuannya untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berpotensi mengarah pada pemerasan maupun tindakan ilegal lainnya.

Purbaya turut membagikan beberapa contoh pengaduan yang masuk kepada media. Salah satunya berasal dari whistleblower yang melaporkan adanya pegawai Bea Cukai yang sering terlihat nongkrong di gerai Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

 

