HOME FINANCE HOT ISSUE

Gibran Minta Anggaran Daerah Ditambah, Purbaya: Nanti Kalau Ekonomi Bagus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |14:48 WIB
Gibran Minta Anggaran Daerah Ditambah, Purbaya: Nanti Kalau Ekonomi Bagus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, pagi ini. Wapres menyampaikan kegelisahan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terkait pemotongan anggaran tahun depan.

“Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah ekonomi secara umum, dan dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10).

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Sebelum Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan, anggaran TKD disusun sebesar Rp650 triliun, turun signifikan dari Rp919,9 triliun pada 2025.

Setelah resmi menjabat, Purbaya menambah alokasi TKD sebesar Rp43 triliun yang kemudian disetujui oleh DPR.

Namun menurutnya, Gibran tetap berharap adanya tambahan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah.

“Untuk memitigasi itu, saya pikir dalam jangka pendek saya enggak bisa apa-apa. Saya paling minta mereka, pemda, merapikan kinerja dulu,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
