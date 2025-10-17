Purbaya Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan terkait perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan terkait perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap nongkrong di gerai kopi Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari. Laporan tersebut diterima Purbaya dari seorang whistleblower.

Dalam laporan itu disebutkan, oknum pegawai tersebut sering berbicara keras soal bisnis pribadi, terutama mengenai pengiriman mobil.

“Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks, buka laptop tiap hari. Yang dibicarakan bisnis aset, gimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, gimana jualnya. Mohon ditindak. Saya wiraswasta, risih lihatnya, ngomong berisik tiap hari, pakai baju Bea Cukai,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Kamis (17/10/2025).

Menanggapi laporan itu, Purbaya menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang bersangkutan.

“Ini akan kami tindak, ya,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar tidak nongkrong di Starbucks saat jam kerja, apalagi mengenakan seragam dinas.