Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |15:31 WIB
Purbaya Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Menkeu Purbaya siap memecat pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap memecat pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja, apalagi jika mengenakan seragam dinas.

Peringatan ini disampaikan setelah Purbaya menerima laporan terkait perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap nongkrong di gerai kopi Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

“Bilang ke mereka, nongkrong jangan di Starbucks. Mereka masih nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi berat, termasuk pemecatan, bagi yang melanggar.

“Saya bilang, hari Senin kalau ada yang begini lagi, akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam,” katanya.

Ia mengaku mendapat laporan dari seorang whistleblower terkait perilaku oknum pegawai Bea Cukai tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, oknum tersebut sering berbicara keras soal bisnis pribadi, terutama mengenai pengiriman mobil.

“Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks, buka laptop tiap hari. Yang dibicarakan bisnis aset, gimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, gimana jualnya. Mohon ditindak. Saya wiraswasta, risih lihatnya, ngomong berisik tiap hari, pakai baju Bea Cukai,” ujar Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177403//purbaya-iNkD_large.jpg
Purbaya Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177392//purbaya-OuRJ_large.jpg
Gibran Minta Anggaran Daerah Ditambah, Purbaya: Nanti Kalau Ekonomi Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177388//purbaya-CRV2_large.jpg
Bos BTN Janji Serap Rp200 Triliun Lebih Tinggi, Purbaya: Kalau Enggak Akan Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177386//purbaya-oY3t_large.jpg
IHSG Anjlok ke 7.944, Purbaya: Itu Dipengaruhi Sentimen Global, Enggak Apa-Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176893//purbaya-E7mN_large.jpg
Purbaya Kaji Penurunan PPN yang Kini 11%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176834//purbaya-LSf8_large.jpg
Bunga Subsidi Tetap 5%, Purbaya: Ini Kesempatan Bagus untuk yang Belum Punya Rumah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement