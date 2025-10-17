Purbaya Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja

Menkeu Purbaya siap memecat pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja. (Foto: Okezone.com/Aldhi)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap memecat pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja, apalagi jika mengenakan seragam dinas.

Peringatan ini disampaikan setelah Purbaya menerima laporan terkait perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap nongkrong di gerai kopi Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

“Bilang ke mereka, nongkrong jangan di Starbucks. Mereka masih nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi berat, termasuk pemecatan, bagi yang melanggar.

“Saya bilang, hari Senin kalau ada yang begini lagi, akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam,” katanya.

Ia mengaku mendapat laporan dari seorang whistleblower terkait perilaku oknum pegawai Bea Cukai tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, oknum tersebut sering berbicara keras soal bisnis pribadi, terutama mengenai pengiriman mobil.

“Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks, buka laptop tiap hari. Yang dibicarakan bisnis aset, gimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, gimana jualnya. Mohon ditindak. Saya wiraswasta, risih lihatnya, ngomong berisik tiap hari, pakai baju Bea Cukai,” ujar Purbaya.