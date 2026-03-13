Berat Badan Purbaya Turun 9 Kg, Ngaku Karena Diet Bukan Begadang

Penampilan fisik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belakangan menjadi sorotan warganet di media sosial. (foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Penampilan fisik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belakangan menjadi sorotan warganet di media sosial. Banyak yang menilai tubuh bendahara negara itu terlihat semakin kurus sejak menjabat di kabinet.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengakui memang mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia bahkan sempat berseloroh saat ditanya apakah perubahan tersebut disebabkan oleh kebiasaan begadang memikirkan kondisi negara atau faktor lainnya.

“Enggak (begadang), diet sedikit lah, biasa tuh,” jawab Purbaya singkat sambil tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan mengenai tubuhnya yang tampak lebih ramping, Jumat (13/3/2026).

Namun, ketika didesak lebih lanjut mengenai total penurunan berat badannya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memberikan angka yang cukup mengejutkan.

“Delapan sampai sembilan kilo,” ungkapnya. Ia pun menambahkan dengan nada santai, “Lumayan, kan.”