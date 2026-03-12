Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Timur Tengah Memanas, Prabowo Bertemu Luhut-Purbaya Pastikan BBM Aman dan APBN Terkendali

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |12:01 WIB
Perang Timur Tengah Memanas, Prabowo Bertemu Luhut-Purbaya Pastikan BBM Aman dan APBN Terkendali
Perang Timur Tengah Memanas, Prabowo Bertemu Luhut-Purbaya Pastikan BBM Aman dan APBN Terkendali (Foto: Instagram Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini untuk membahas potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah (Timteng) terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.

Informasi pertemuan itu dibagikan akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Selain Luhut dan Purbaya, tampak sejumlah anggota DEN dan menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Investasi Rosan P Roeslani.

"Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali," dalam keterangan @sekretariat.kabinet yang dilihat pada Kamis (12/3/2026). 

Prabowo menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

"Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga," pungkasnya.

