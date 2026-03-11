Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Tegaskan Cadangan BBM Indonesia Aman, Tak Ada Krisis!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |13:43 WIB
Luhut Tegaskan Cadangan BBM Indonesia Aman, Tak Ada Krisis!
Luhut Tegaskan Cadangan BBM Indonesia Aman, Tak Ada Krisis! (Foto: Setkab)
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan tidak ada krisis. Diketahui, cadangan BBM nasional masih cukup 20 hari ke depan. Penegasan ini disampaikan Luhut di tengah memanasnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran. 

“Secara umum kondisi pasokan BBM nasional masih mencukupi dan tidak ada isu krisis bahan bakar kendaraan. Cadangan kita berada pada level yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan,” ujar Luhut usai menerima penjelasan langsung dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Operasi Kilang PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Tak Hanya BBM, Cadangan LPG Aman

Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, cadangan BBM nasional saat ini berada pada level yang mencukupi, sehingga dapat dipastikan pasokan bahan bakar kendaraan masih dalam kondisi stabil.

Sementara itu, cadangan LPG nasional saat ini juga tergolong mencukupi. Meski menghadapi tekanan dari dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi, Pertamina sudah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

Langkah-langkah tersebut antara lain optimalisasi produksi kilang, termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene menjadi LPG, peningkatan produksi Pertalite dari kilang domestik, serta renegosiasi dan penguatan koordinasi dengan pemasok internasional.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara PGN dan Pertamina Patra Niaga untuk memaksimalkan penggunaan CNG bagi sektor industri yang memungkinkan beralih dari LPG, sehingga distribusi LPG dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Pemerintah melalui Pertamina sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang konkret. Mulai dari optimalisasi produksi kilang, penyesuaian produksi energi, hingga koordinasi dengan pemasok global," jelas Luhut.

"Ini menunjukkan bahwa sistem energi kita cukup tangguh dalam menghadapi dinamika global,” tambahnya.

 

